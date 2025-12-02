“Київський випускник” кремля: Анатомія кирила дмитрієва — головного перемовника путіна, що торгує українськими інтересами. ​кирило дмитрієв — це втілення цинізму та зради народжений у Києві.

кирило дмитрієв — народився у Києві в 1975 році, вихований на західних цінностях та з блискучою освітою (Стенфорд, Гарвардська школа бізнесу, робота у Goldman Sachs та McKinsey), він обрав шлях вірного слуги Кремля. Сьогодні дмитрієв є ключовою фігурою, яку російський диктатор путін використовує для просування своїх інтересів на Заході, маскуючи імперські амбіції під “інвестиційну співпрацю” та “мирні ініціативи”.

​ Ключові факти для викриття

​1. Зрадник із “київською пропискою”

​Дмитрієв народився і виріс у столиці України, в інтелігентній родині (його батько — доктор наук НАН України). У 14 років виїхав до США, а потім свідомо перейшов на службу ворогу.

​Нерухомість в Україні: Довгий час він та його родина зберігали інтереси в Україні, зокрема його батько був задіяний у схемах котеджного містечка “Олімпік парк” на Київщині. Цей “інвестор” продовжував діяльність у Києві, поки його патрон готував повномасштабне вторгнення.

​2. Обличчя економічної агресії

​Глава РФПІ: З 2011 року дмитрієв очолює російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) — суверенний фонд, який кремль використовує для залучення іноземного капіталу, а отже, для підтримки та фінансування військової машини рашки.

​Санкційний список: За свою діяльність і близькість до путіна (американські чиновники називають його “близьким соратником путіна”) він та РФПІ перебувають під персональними санкціями США, Великої Британії, Канади та інших країн з 2022 року.

​Член наглядових рад: Він входить до наглядових рад стратегічних російських компаній, які працюють на воєнну економіку: “Газпромбанк”, “Ростелеком”, “Алроса”, “Транснафта” та РЖД. Це підтверджує його глибоку інтеграцію в державний апарат, який веде війну проти України.

​3. “Спецпосланець” для лобіювання кремля

​Головний “перемовник”: З лютого 2025 року дмитрієв отримав офіційну посаду Спеціального представника президента рф з питань інвестиційно-економічної співпраці з іноземними державами. Ця посада є прикриттям для його основної місії — ведення тіньових переговорів із західними елітами та лобіювання скасування санкцій.

​”Мирний план” як обман: Він активно задіяний у просуванні так званих “мирних планів” (зокрема, 28-пунктовий план), які, за даними розслідувань, вигідні росії і мають на меті визнання російської окупації українських територій в обмін на обіцянки “економічних можливостей” для американського бізнесу.

​Цинізм нагород: Нещодавно дмитрієв похвалився нагородою від Американської торгової палати в рф “За лідерство у сприянні діалогу між США та росією”. Це яскраво демонструє, як кремлівська агентура використовує лояльні західні бізнес-структури для легітимізації своєї діяльності під час війни.

​4. Скандали та корупційні схеми

​Офшори та нерухомість: ЗМІ повідомляли про його участь в офшорних схемах та інвестиціях в елітну нерухомість. Зокрема, згідно з кіпрською звітністю, його офшор у 2014 році купив цінні папери за $59 тисяч, які того ж року були переоцінені до $45 мільйонів.

​Інсайдерська інформація: Розслідування свідчили про злив дмитрієвим інсайдерської інформації іншим наближеним до кремля особам, що призводило до їхнього особистого збагачення (наприклад, передчасне повідомлення про вхід РФПІ у капітал “Ростелекома”).

​Зв’язок із родиною путіна: Його дружина, Наталія Попова, є подругою доньки путіна катерини тихонової, що додатково підкреслює його неформальні, але потужні зв’язки у найвищих ешелонах російської влади.

​ Висновок: Вовк в овечій шкурі

кирило дмитрієв — не просто фінансист, а високопоставлений агент впливу кремля, який використовує свою західну освіту та маску “модернового інвестора” для того, щоб підірвати західну єдність і просунути проросійські рішення, що стосуються майбутнього України. Його “переговори” не про мир, а про узаконення крадіжки українських територій і скасування санкцій для фінансування подальшої агресії.

​Світ має усвідомити: будь-який діалог з дмитрієвим, незважаючи на його регалії, є діалогом з путіним і прямим посібництвом агресору.

