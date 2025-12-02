“Київський випускник” кремля: Анатомія кирила дмитрієва — головного перемовника путіна, що торгує українськими інтересами. кирило дмитрієв — це втілення цинізму та зради народжений у Києві.
кирило дмитрієв — народився у Києві в 1975 році, вихований на західних цінностях та з блискучою освітою (Стенфорд, Гарвардська школа бізнесу, робота у Goldman Sachs та McKinsey), він обрав шлях вірного слуги Кремля. Сьогодні дмитрієв є ключовою фігурою, яку російський диктатор путін використовує для просування своїх інтересів на Заході, маскуючи імперські амбіції під “інвестиційну співпрацю” та “мирні ініціативи”.
Ключові факти для викриття
1. Зрадник із “київською пропискою”
Дмитрієв народився і виріс у столиці України, в інтелігентній родині (його батько — доктор наук НАН України). У 14 років виїхав до США, а потім свідомо перейшов на службу ворогу.
Нерухомість в Україні: Довгий час він та його родина зберігали інтереси в Україні, зокрема його батько був задіяний у схемах котеджного містечка “Олімпік парк” на Київщині. Цей “інвестор” продовжував діяльність у Києві, поки його патрон готував повномасштабне вторгнення.
2. Обличчя економічної агресії
Глава РФПІ: З 2011 року дмитрієв очолює російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) — суверенний фонд, який кремль використовує для залучення іноземного капіталу, а отже, для підтримки та фінансування військової машини рашки.
Санкційний список: За свою діяльність і близькість до путіна (американські чиновники називають його “близьким соратником путіна”) він та РФПІ перебувають під персональними санкціями США, Великої Британії, Канади та інших країн з 2022 року.
Член наглядових рад: Він входить до наглядових рад стратегічних російських компаній, які працюють на воєнну економіку: “Газпромбанк”, “Ростелеком”, “Алроса”, “Транснафта” та РЖД. Це підтверджує його глибоку інтеграцію в державний апарат, який веде війну проти України.
3. “Спецпосланець” для лобіювання кремля
Головний “перемовник”: З лютого 2025 року дмитрієв отримав офіційну посаду Спеціального представника президента рф з питань інвестиційно-економічної співпраці з іноземними державами. Ця посада є прикриттям для його основної місії — ведення тіньових переговорів із західними елітами та лобіювання скасування санкцій.
”Мирний план” як обман: Він активно задіяний у просуванні так званих “мирних планів” (зокрема, 28-пунктовий план), які, за даними розслідувань, вигідні росії і мають на меті визнання російської окупації українських територій в обмін на обіцянки “економічних можливостей” для американського бізнесу.
Цинізм нагород: Нещодавно дмитрієв похвалився нагородою від Американської торгової палати в рф “За лідерство у сприянні діалогу між США та росією”. Це яскраво демонструє, як кремлівська агентура використовує лояльні західні бізнес-структури для легітимізації своєї діяльності під час війни.
4. Скандали та корупційні схеми
Офшори та нерухомість: ЗМІ повідомляли про його участь в офшорних схемах та інвестиціях в елітну нерухомість. Зокрема, згідно з кіпрською звітністю, його офшор у 2014 році купив цінні папери за $59 тисяч, які того ж року були переоцінені до $45 мільйонів.
Інсайдерська інформація: Розслідування свідчили про злив дмитрієвим інсайдерської інформації іншим наближеним до кремля особам, що призводило до їхнього особистого збагачення (наприклад, передчасне повідомлення про вхід РФПІ у капітал “Ростелекома”).
Зв’язок із родиною путіна: Його дружина, Наталія Попова, є подругою доньки путіна катерини тихонової, що додатково підкреслює його неформальні, але потужні зв’язки у найвищих ешелонах російської влади.
Висновок: Вовк в овечій шкурі
кирило дмитрієв — не просто фінансист, а високопоставлений агент впливу кремля, який використовує свою західну освіту та маску “модернового інвестора” для того, щоб підірвати західну єдність і просунути проросійські рішення, що стосуються майбутнього України. Його “переговори” не про мир, а про узаконення крадіжки українських територій і скасування санкцій для фінансування подальшої агресії.
Світ має усвідомити: будь-який діалог з дмитрієвим, незважаючи на його регалії, є діалогом з путіним і прямим посібництвом агресору.
МИ – ВОЇНИ ДОБРА!
Ставте like і підписуйтесь: