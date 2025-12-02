Агент кремля у Білому домі? Як «спеціальний посланник» Трампа віткофф просуває інтереси путіна та зраджує Україну.

Стівен Чарльз віткофф, американський забудовник та багаторічний друг Дональда Трампа, несподівано для багатьох став ключовою фігурою в дипломатичних зусиллях адміністрації США, отримавши посаду Спеціального посланника на Близькому Сході та фактичного особистого посла до президента росії путіна. Не маючи жодного попереднього дипломатичного досвіду, Віткофф швидко перетворився на головний канал зв’язку між Трампом і кремлем, а його дії та заяви викликали неабияке занепокоєння серед українських та проукраїнських політиків та дипломатів.

​ Зв’язки з Кремлем: Чи платить путін віткоффу?

​Прямих і підтверджених фактів, що Стівен Віткофф отримує гроші безпосередньо від путіна або кремля, у відкритих джерелах немає. Однак, його дії та скандальні витоки розмов викликають гострі підозри та змушують провідних американських політиків ставити питання про його лояльність:

​Публічні звинувачення у зраді: Після витоку аудіозаписів, де віткофф нібито «тренував» російську сторону, даючи поради, як краще представити «мирний план» Трампу, республіканські та демократичні політики в США назвали його «зрадником» та «проблемою». Наприклад, конгресмен Дон Бейкон (Республіканець) заявив: «Чи зробив би щось менше російський платний агент? Його слід звільнити».

​Виправдання від Трампа: Дональд Трамп став на захист свого посланника, назвавши його дії «стандартною формою переговорів» та «майстерністю укладання угод». За словами Трампа, віткофф має «продати Україну росії» і навпаки. Це формулювання лише посилило підозри, що інтереси України в цій схемі є лише предметом торгів, а не пріоритетом.

Проросійська політика і «Мирний план»

​Діяльність віткоффа на дипломатичній арені чітко свідчить про його готовність іти на поступки агресору за рахунок України:

​Консультування ворога: Найбільший скандал розгорівся навколо повідомлень про те, що віткофф консультував російського представника кирила дмітрієва, як краще «упакувати» мирний план, щоб він був прийнятний для Трампа.

​Умови, що послаблюють Україну: Згідно з оприлюдненими даними, Віткофф просував план, який містив вкрай неприйнятні для України пункти:

​Зменшення обороноздатності: Вимога відмови України від ключових видів озброєння та скорочення військової допомоги від США.

​Гуманітарний блок: Надання російській мові статусу офіційної державної та відновлення офіційного статусу відділення російської православної церкви. Це пряме втручання у внутрішні справи суверенної держави та відкат від української політики національної безпеки.

​Перенаправлення заморожених активів: віткофф піддавався критиці за пропозицію, згідно з якою значна частина заморожених російських активів, які зберігаються в Європі, має бути перенаправлена не Україні, а до США. Це не лише удар по справедливості, але й фактичне позбавлення України законного джерела фінансування на відновлення.

​Альтернатива «Томагавкам»: Коли Трамп відмовився надавати Україні далекобійні ракети, віткофф запропонував Києву «альтернативу» — попросити у Трампа лише десятирічне звільнення від мит. Це цинічна спроба замінити життєво необхідну військову допомогу на сумнівні економічні преференції, які жодним чином не зупинять російську агресію.

Висновок: Небезпека для України

​Призначення та діяльність Стівена віткоффа є яскравим прикладом того, як особисті зв’язки та бізнес-інтереси можуть підірвати державну політику та працювати проти інтересів союзника.

​Стівен віткофф, не маючи дипломатичного досвіду, перетворився на головного лобіста кремлівських ідей у Вашингтоні. Його дії – від порад москві до просування плану з послаблення України – свідчать про те, що для нього “угода” з росією важливіша за суверенітет та територіальну цілісність України. Це становить пряму загрозу для національної безпеки України та вимагає від української дипломатії та міжнародних партнерів рішучого опору.

​віткофф є не просто посередником, а фігурою, яка активно просуває російські наративи та вимоги у вищих ешелонах американської влади. Його дії — це фактичний подарунок путіну.

