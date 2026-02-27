Офіційне звернення до ЦИТРУС Україна

Тема: Репутаційні ризики та системні порушення гарантійної політики Kingston Technology в Україні

до: ТОВ «ЦЕТЕХНО»

пану Попову Артуру Едуардовичу

від: Координатора об’єднання електронних ЗМІ

«Міждержавна Медіагрупа»

Олександра Ткачука

Шановні партнери компанії Kingston Technology!

Об’єднання електронних засобів масової інформації «Міждержавна Медіагрупа» проводить журналістське розслідування щодо діяльності компанії Kingston Technology на ринку України. У ході розслідування задокументовано факти, що свідчать про свідому дискримінацію українських споживачів та систематичне ухилення виробника від виконання зобов’язань за «5-річною глобальною гарантією».

Суть проблеми:

Компанія Kingston офіційно відмовляє громадянам України у прямому сервісному обслуговуванні (Direct RMA), мотивуючи це тим, що «цей регіон не підтримується виробником безпосередньо». При цьому в маркетингових матеріалах, Kingston для України продовжує заявляти про «глобальну гарантію» та «найвищі стандарти надійності».

Наразі «Міждержавна Медіагрупа» ініціювала:

– Розслідування Генерального прокурора Каліфорнії (SID: 1071711) щодо введення споживачів в оману та порушення законів США про гарантії (Magnuson-Moss Act);

– Фіксацію відмови у сервісі через Better Business Bureau (Справа №24448282);

Ми звертаємо вашу увагу на те, що Kingston намагається перекласти свої фінансові зобов’язання за гарантією виробника на українських дилерів, чия відповідальність обмежена 12-місячним терміном.

Така політика Kingston не лише принижує українських клієнтів, ставлячи їх у нерівне становище порівняно з клієнтами в ЄС та США, а й створює прямі репутаційні ризики для Вас як офіційних продавців.

Окремо вимагаємо надати офіційний перелік авторизованих сервісних центрів Kingston Technology на території України, які мають юридичні повноваження та матеріальну базу для виконання прямої 5-річної заводської гарантії (RMA) після

закінчення терміну відповідальності роздрібного продавця. Відсутність таких центрів при активній рекламі 5-річної гарантії ми розцінюємо як свідоме введення споживача в оману та грубе порушення правил торгівлі імпортованою електронікою.

Ми пропонуємо Вам прокоментувати вашу позицію щодо регіональної дискримінації Kingston та повідомити, чи готові ви підтримати вимогу щодо надання українцям рівних прав на заводський сервіс, адже згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», виробник (та його офіційні представники/імпортери) зобов’язані забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт товару протягом усього терміну служби, оголошеного виробником».

Чи погоджується ТОВ «ЦЕТЕХНО» з політикою Kingston щодо ненадання Direct RMA українцям, і чи готове ТОВ «ЦЕТЕХНО» взяти на себе виконання цих 5-річних зобов’язань, якщо виробник офіційно самоусунувся?

Результати звернень до дилерів будуть включені до нашого розслідування.

Просимо надати Вашу відповідь на нашу електронну пошту у термін до семи робочих днів. Ваша відповідь (або її відсутність) буде відображена у нашому фінальному матеріалі.

Олександр Ткачук

координатор об’єднання електронних засобів масової інформації

«Міждержавна Медіагрупа»

19 лютого 2026 року