мардан (ключенков). Портрет Українського Ненависника та Рупора кремлівської Пропаганди.

​ сергій мардан – пропагандист, українофоб, прихильник геноциду українців.

​Справжнє ім’я – сергій олександрович ключенков (також відомий як сергій лелека). Народився 11 липня 1969 року. Він є яскравим прикладом російського псевдожурналіста та медіа-персони, який цілком присвятив свою кар’єру розпалюванню ненависті, виправданню агресії та поширенню дезінформації на користь кремлівського режиму. Його діяльність – це пряма загроза інформаційній безпеці та елемент гібридної війни проти України.

​ Основна Платформа: рупор кремля

мардан є одним із ключових пропагандистів, який використовує впливові російські медіа для поширення своїх українофобських та екстремістських поглядів:

​Радіо та Газета «комсомольська правда»: Виступає як ведучий та публіцист одного з найбільших прокремлівських видань.

​«соловьёв LIVE»: Регулярний учасник і ведучий на каналі головного російського пропагандиста володимира соловйова, де транслюються найбільш радикальні й антиукраїнські наративи.

​Telegram-канал «мardan»: Активно використовує соціальні мережі для миттєвого поширення пропагандистських тез.

Ключові Антиукраїнські та Екстремістські Заяви

мардан систематично висловлюється із закликами, що підпадають під визначення геноциду, воєнних злочинів та репресій проти українського народу.

Серед найрезонансніших заяв:

​Заклики до Репресій та «Концтаборів»: мардан публічно пропонував “закрити в маленькому акуратному концтаборі” на окупованих територіях України вчителів, які відмовилися працювати під російською окупацією.

​Виправдання Агресії та Воєнних Злочинів: З самого початку повномасштабного вторгнення росії він послідовно підтримував агресивну війну, виправдовуючи дії російських окупантів.

​Дегуманізація Українців: Його висловлювання часто містять дикі та образливі оцінки українців та їхньої мови, що є класичним елементом підготовки ґрунту для злочинів на ґрунті ненависті.

​

​ Інші Скандальні Погляди

​мардан також відзначився радикальними пропозиціями, спрямованими на внутрішню аудиторію рашки, демонструючи повну зневагу до людського життя та соціальних норм:

​Скандал із Пенсіями: Він пропонував скасувати пенсії в росії, заявивши: «Народив собі, виховав дітей, отже, буде тобі що в старості їсти. Ні? Здохнеш». Хоча пізніше намагався виправдовуватися іронією, його позиція викликала широкий резонанс.

​Ксенофобія та Ненависть до Мігрантів: Він також різко висловлювався про трудових мігрантів у росії, використовуючи ксенофобську риторику.

​ Висновок: Ворог України в Інформаційному Полі

сергій мардан — це не просто журналіст, а інструмент терору, спрямований на деморалізацію, дезінформацію та розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Його біографія та публічна діяльність є прямим доказом того, як кремлівський режим використовує медіа для виправдання злочинів проти людяності. ​Його ім’я заслуговує на місце в списку військових злочинців та має бути предметом міжнародних санкцій та кримінального переслідування. Кожен, хто поширює його матеріали, стає співучасником інформаційної агресії проти України.

​ Санкції та Юридичні Переслідування

​На сьогоднішній день мардан (ключенков) є об’єктом уваги українських правоохоронних органів та, як активний пропагандист, підпадає під міжнародні санкційні списки.

​1. Підозра від Служби безпеки України (СБУ)

​СБУ зібрала доказову базу та офіційно повідомила сергію ключенкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це ключовий юридичний крок, що фіксує його злочинну діяльність:

​Ч. 2 ст. 109: Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.

​Ч. 3 ст. 436-2: Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (з використанням ЗМІ).

​Ч. 2 ст. 442: Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення та розповсюдження таких матеріалів.

​ Загроза покарання: За ці злочини в Україні йому загрожує до 8 років ув’язнення. Оскільки він переховується на території рф, тривають заходи для його притягнення до відповідальності.

​2. Міжнародні Санкції

​Канада: сергій ключенков (мардан) був внесений до санкційного списку Канади, як особа, що сприяє порушенню суверенітету та територіальної цілісності України.

​Україна (РНБО): Він також знаходиться у санкційному списку України.

​ Фінансове Забезпечення та Джерела Доходу

​Фінансова підтримка сергія мардана походить безпосередньо від російських державних або тісно пов’язаних з державою медіаструктур, що підкреслює його роль як найманця режиму.

​Державне Фінансування: Його основні джерела доходу — це гонорари та зарплати від великих прокремлівських медіа:

​«комсомольська правда» (видання, яке має значні державні контракти та підтримку).

​«соловьёв LIVE» (медіа-імперія володимира соловйова, яка отримує значне фінансування з держбюджету та через державні рекламні контракти).

​Службовець Пропагандистської Машини: Його висока зарплата є фактичною платою кремля за систематичне розпалювання ненависті та виправдання військової агресії. Він працює як високооплачуваний рупор державної політики.

​ Резюме

​сергій мардан є добре оплачуваним пропагандистом, чия діяльність кваліфікується українськими правоохоронцями як злочин проти людства, зокрема заклики до геноциду. Його дохід походить від фінансованих державою медіа, що робить його частиною офіційної російської військово-пропагандистської машини.

