Відкрите Звернення від Героїчного Народу України ​до Всього Цивілізованого Світу.

​Брати і Сестри по Свободі!

​Ми, народ України — нація нескорених, що століттями виборювала своє право на існування і тепер платить найвищу ціну за захист спільних демократичних цінностей перед лицем дикунства.

Наша боротьба — це Ваша боротьба за право жити у світі, де сила не панує над правом.

​Смертельна Небезпека від дикої росії. ​Історія свідчить, що росія завжди була, є і буде джерелом екзистенційної загрози для України. Це не конфлікт за території, це війна на знищення української нації, ідентичності та державності.

​Історичний Ревізіонізм та Геноцид. Від Голодомору-Геноциду 1932–1933 років, організованого радянською владою для знищення нашого селянства, до репресій і розстрілів української інтелігенції – росія завжди прагнула стерти нас з лиця землі. Сучасна війна є прямим продовженням цієї колоніальної, імперської політики.

​Цинічна Зрада 1994 Року.

У 1994 році Україна, третя у світі ядерна держава, добровільно відмовилася від свого ядерного арсеналу — найвищої гарантії безпеки — в обмін на Будапештський меморандум. Цей меморандум мав гарантувати нашу безпеку. росія підступно і цинічно знехтувала своїми зобов’язаннями, довівши, що папір нічого не вартий перед обличчям агресії.

​Екзистенційна Загроза.

Допоки існує сучасний російський режим з його імперськими амбіціями, жоден Українець не може спати спокійно. Лише абсолютна та непорушна гарантія безпеки, заснована на фізичному стримуванні, може забезпечити виживання та розвиток нашої нації.

​Наш Фінальний Заклик до Світу:

​Ми закликаємо вас: досить обіцянок. Світ, який дозволив росії порушити найбільшу угоду про безпеку, несе історичну відповідальність за відновлення цієї безпеки. Ми стверджуємо, що єдиною можливою і надійною гарантією для нашого подальшого виживання є негайне розміщення ядерної зброї на території України, яке буде знаходитись під повним оперативним контролем наших союзників — як непорушний запобіжник проти майбутнього російського зла.

СЛАВА УКРАЇНІ!

Ставте like і підписуйтесь:

@voinydobra на youtube

@voinydobra в instagram

@voinydobra на facebook

@voinydobra в t

Воїни Добра

Мережа Купуй!