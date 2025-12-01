Відкрите Звернення від Героїчного Народу України до Всього Цивілізованого Світу.
Брати і Сестри по Свободі!
Ми, народ України — нація нескорених, що століттями виборювала своє право на існування і тепер платить найвищу ціну за захист спільних демократичних цінностей перед лицем дикунства.
Наша боротьба — це Ваша боротьба за право жити у світі, де сила не панує над правом.
Смертельна Небезпека від дикої росії. Історія свідчить, що росія завжди була, є і буде джерелом екзистенційної загрози для України. Це не конфлікт за території, це війна на знищення української нації, ідентичності та державності.
Історичний Ревізіонізм та Геноцид. Від Голодомору-Геноциду 1932–1933 років, організованого радянською владою для знищення нашого селянства, до репресій і розстрілів української інтелігенції – росія завжди прагнула стерти нас з лиця землі. Сучасна війна є прямим продовженням цієї колоніальної, імперської політики.
Цинічна Зрада 1994 Року.
У 1994 році Україна, третя у світі ядерна держава, добровільно відмовилася від свого ядерного арсеналу — найвищої гарантії безпеки — в обмін на Будапештський меморандум. Цей меморандум мав гарантувати нашу безпеку. росія підступно і цинічно знехтувала своїми зобов’язаннями, довівши, що папір нічого не вартий перед обличчям агресії.
Екзистенційна Загроза.
Допоки існує сучасний російський режим з його імперськими амбіціями, жоден Українець не може спати спокійно. Лише абсолютна та непорушна гарантія безпеки, заснована на фізичному стримуванні, може забезпечити виживання та розвиток нашої нації.
Наш Фінальний Заклик до Світу:
Ми закликаємо вас: досить обіцянок. Світ, який дозволив росії порушити найбільшу угоду про безпеку, несе історичну відповідальність за відновлення цієї безпеки. Ми стверджуємо, що єдиною можливою і надійною гарантією для нашого подальшого виживання є негайне розміщення ядерної зброї на території України, яке буде знаходитись під повним оперативним контролем наших союзників — як непорушний запобіжник проти майбутнього російського зла.
СЛАВА УКРАЇНІ!
