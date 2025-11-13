Підсумки російсько-української війни на 12 листопада 2025 року

російсько-українська #війна у листопаді 2025 року (1–12 листопада).

​Листопад 2025 року продовжує низку днів, що характеризуються високою інтенсивністю бойових дій на ключових ділянках #фронту, особливо на сході та півдні України, а також постійним ракетно-дроновим протистоянням.

На 1357-й день повномасштабного вторгнення (станом на 11.11.2025) війна залишається в фазі позиційного протистояння з елементами війни на #виснаження.

​ Ситуація на фронті: фокус на Сході.

​Головна увага Сил #оборони України та російських окупаційних військ зосереджена на Східному фронті, де ворог продовжує здійснювати найбільш масовані та чисельні штурми.

​Покровський напрямок: Залишається найгарячішою точкою. Щоденно фіксуються десятки бойових зіткнень. російські війська зосереджують зусилля для просування в районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, #Покровськ та інші. Важкі бої, зокрема, точаться біля Новоселівки, Олександрограда, Степового.

​Костянтинівський та Краматорський напрямки: Також спостерігається висока активність ворога, зокрема у районах Білої Гори, Щербинівки, Часового Яру. Сили оборони ефективно стримують просування окупантів.

​Куп’янський та #Лиманський напрямки: Противник регулярно проводить штурмові дії, прагнучи покращити тактичне положення, зокрема біля Стельмахівки, Глушківки, Петропавлівки та у бік Лиману, але зіштовхується з організованим опором ЗСУ.

​ Ракетно-дронове протистояння та удари по тилу. ​Повітряні атаки залишаються однією з визначальних рис нинішнього періоду війни:

​Масовані удари: Протягом першої декади листопада російські війська продовжували інтенсивні удари ракетами та дронами-камікадзе (зокрема, #Shahed) по цивільній та енергетичній інфраструктурі, а також військових об’єктах.

​Цілі: Зазнали ударів об’єкти в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях, а також на Донеччині. Зокрема, ушкоджень зазнали енергооб’єкти та транспортна інфраструктура на Одещині (11 листопада), а Краматорськ (10 листопада) опинився під масованою атакою #БПЛА по цивільній інфраструктурі.

​Відповідь України: Українські безпілотники, у свою чергу, регулярно здійснюють удари по військових об’єктах та критичній інфраструктурі на території росії. Так, 11 листопада було повідомлено про атаку безпілотників на нафтопереробний завод у Саратовській області рф, що є частиною стратегії виснаження економічного та військового потенціалу #агресора.

​ Міжнародна підтримка України та виснаження росії. ​Незважаючи на складну ситуацію на фронті, Україна продовжує посилювати свої міжнародні позиції:

​Програма #PURL та озброєння: Надходження західного озброєння в рамках програм підтримки, як-от PURL, триває без зупинок. На початку листопада Велика #Британія передала Україні додаткову партію ракет #Storm Shadow, що підкреслює незмінність військової допомоги.

​Втрати росії: Генеральний штаб #ЗСУ щоденно звітує про великі втрати російських окупаційних військ як у живій силі (понад 1000 осіб на добу в деякі дні), так і в техніці (танки, ББМ, артсистеми, БПЛА). Загальні втрати ворога у живій силі (вбиті та поранені) станом на 11.11.2025 вже сягнули понад 1,1 млн осіб!

​Аналіз: Експерти зазначають, що війна перейшла у фазу глобального переділу сфер впливу та війни на виснаження, де Росія, попри тимчасові тактичні успіхи, втрачає стратегічні впливи.

​ Висновки

​Початок листопада 2025 року характеризується продовженням найбільш інтенсивних боїв на Покровському напрямку, що вимагає від Сил оборони максимальної концентрації ресурсів. Збереження високих темпів російських атак на фронті та постійні ракетно-дронові обстріли свідчать про те, що Росія зберігає стратегічну мету виснажити Україну та її партнерів.

​Водночас, #Україна, завдяки постійній міжнародній військовій допомозі та значним втратам ворога, продовжує тримати оборону, завдавати ударів по стратегічних об’єктах агресора в глибокому тилу (#НПЗ у Саратові) та зміцнювати свою міжнародну позицію.

