Підсумки російсько-української війни на 12 листопада 2025 року

російсько-українська #війна у листопаді 2025 року (1–12 листопада).
Листопад 2025 року продовжує низку днів, що характеризуються високою інтенсивністю бойових дій на ключових ділянках #фронту, особливо на сході та півдні України, а також постійним ракетно-дроновим протистоянням.
На 1357-й день повномасштабного вторгнення (станом на 11.11.2025) війна залишається в фазі позиційного протистояння з елементами війни на #виснаження.
Ситуація на фронті: фокус на Сході.
Головна увага Сил #оборони України та російських окупаційних військ зосереджена на Східному фронті, де ворог продовжує здійснювати найбільш масовані та чисельні штурми.
Покровський напрямок: Залишається найгарячішою точкою. Щоденно фіксуються десятки бойових зіткнень. російські війська зосереджують зусилля для просування в районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, #Покровськ та інші. Важкі бої, зокрема, точаться біля Новоселівки, Олександрограда, Степового.
Костянтинівський та Краматорський напрямки: Також спостерігається висока активність ворога, зокрема у районах Білої Гори, Щербинівки, Часового Яру. Сили оборони ефективно стримують просування окупантів.
Куп’янський та #Лиманський напрямки: Противник регулярно проводить штурмові дії, прагнучи покращити тактичне положення, зокрема біля Стельмахівки, Глушківки, Петропавлівки та у бік Лиману, але зіштовхується з організованим опором ЗСУ.
Ракетно-дронове протистояння та удари по тилу. Повітряні атаки залишаються однією з визначальних рис нинішнього періоду війни:
Масовані удари: Протягом першої декади листопада російські війська продовжували інтенсивні удари ракетами та дронами-камікадзе (зокрема, #Shahed) по цивільній та енергетичній інфраструктурі, а також військових об’єктах.
Цілі: Зазнали ударів об’єкти в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях, а також на Донеччині. Зокрема, ушкоджень зазнали енергооб’єкти та транспортна інфраструктура на Одещині (11 листопада), а Краматорськ (10 листопада) опинився під масованою атакою #БПЛА по цивільній інфраструктурі.
Відповідь України: Українські безпілотники, у свою чергу, регулярно здійснюють удари по військових об’єктах та критичній інфраструктурі на території росії. Так, 11 листопада було повідомлено про атаку безпілотників на нафтопереробний завод у Саратовській області рф, що є частиною стратегії виснаження економічного та військового потенціалу #агресора.
Міжнародна підтримка України та виснаження росії. Незважаючи на складну ситуацію на фронті, Україна продовжує посилювати свої міжнародні позиції:
Програма #PURL та озброєння: Надходження західного озброєння в рамках програм підтримки, як-от PURL, триває без зупинок. На початку листопада Велика #Британія передала Україні додаткову партію ракет #Storm Shadow, що підкреслює незмінність військової допомоги.
Втрати росії: Генеральний штаб #ЗСУ щоденно звітує про великі втрати російських окупаційних військ як у живій силі (понад 1000 осіб на добу в деякі дні), так і в техніці (танки, ББМ, артсистеми, БПЛА). Загальні втрати ворога у живій силі (вбиті та поранені) станом на 11.11.2025 вже сягнули понад 1,1 млн осіб!
Аналіз: Експерти зазначають, що війна перейшла у фазу глобального переділу сфер впливу та війни на виснаження, де Росія, попри тимчасові тактичні успіхи, втрачає стратегічні впливи.
Висновки
Початок листопада 2025 року характеризується продовженням найбільш інтенсивних боїв на Покровському напрямку, що вимагає від Сил оборони максимальної концентрації ресурсів. Збереження високих темпів російських атак на фронті та постійні ракетно-дронові обстріли свідчать про те, що Росія зберігає стратегічну мету виснажити Україну та її партнерів.
Водночас, #Україна, завдяки постійній міжнародній військовій допомозі та значним втратам ворога, продовжує тримати оборону, завдавати ударів по стратегічних об’єктах агресора в глибокому тилу (#НПЗ у Саратові) та зміцнювати свою міжнародну позицію.
