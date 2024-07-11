Кабмін надав броню грантовим організаціям.

Як стало відомо, Кабінет Міністрів забронював від мобілізації 100% співробітників 133 громадських організацій, які отримують іноземні гранти. На відповідне повідомлення відреагував заступник командира Третьої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін. Військовослужбовця обурило, що рятувальники, які щодня ризикують життям, не отримують бронювання, тоді як грантові організації дивним чином потрапили до переліку тих, кому уряд надав бронь від мобілізації.

“З цієї новини випливає, що у нас грантові організації важливіші за ДСНС, а проводити опитування необхідніше за роботу рятувальників, які 24/7 розгрібають завали та ризикують життям. Дуже “справедливе” бронювання”, — обурився Максим Жорін.

Майор ЗСУ додав з іронією: “Не маю часу вивчати цей список. Але підозрюю, що до наступного ЛГБТ-параду всі “ЛГБТ-військові” матимуть бронь”.

Раніше повідомлялося, що, як виявилося, значна частина громадських організацій і ТОВ, які отримали бронювання на 100% працівників, займаються дослідженням питань виборів і громадської думки за кошти іноземних партнерів, але чомусь визнані критично важливими.

Крім організацій, які є безпосередніми представництвами донорських установ із США, Німеччини, Великої Британії тощо, у цьому списку є низка вітчизняних неурядових громадських організацій та товариств з обмеженою відповідальністю, і навіть навчальний заклад.

Воїни Добра