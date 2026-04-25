Ярий українофоб, вірогідно громадянин тоталітарної держави Ізраїль (яка дружить і підтримує ворогів України путіна і орбана), а також можливий агент кремля депутат бужанський за вказівкою своїх хазяїв з москви і тель авіву під час 5-го року кровопролитної війни українців проти путінських окупантів, протягнув у Верховній раді закон про антисемітизм, а Президент Зеленський його вже підписав.

В час лихої години, коли тисячі кращих Українців гинуть за свою Батьківщину, в Україні потрібно приймати закони про захист і підтримку всього українського, а так званий депутат бужанський, родичі якого ніколи не захищали Україну, заслуговує лише на ретельне розслідування українських спецслужб.

А що стосується антисемітизму в Україні, то українці вже довели всьому світу, що вони найбільш толерантні люди у світі, коли обрали етнічного єврея своїм Президентом, а громадяни Ізраїлю ніколи не оберуть етнічного Українця (свого громадянина) Президентом чи Прем’єром Ізраїлю!

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ОФІЦЕРІВ-ПАТРІОТІВ до Президента України — Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського.

МИ – ВОЇНИ ДОБРА!

