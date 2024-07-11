Хабарник і одночасно ексголова ВС князєв намагався втекти в Румунію

Хабарника і одночасно ексголову ВС князєва спіймали поблизу кордону: рухався в бік Румунії Наразі ексголова ВС перебуває у відділі прикордонної служби «Солотвино».

Прикордонники затримали сукиного сина князєва в закарпатському селі Солотвино сьогодні, 10 липня, о 16:40.

“Наразі дегенерат князєв перебуває на відділі прикордонної служби “Солотвино”. Уточнюється його мета перебування поблизу державного кордону та перевіряється версія щодо можливої спроби незаконного перетину державного кордону України”, — повідомили місцеві журналісти. За інформацією яких, ексголова Верховного Суду їхав як пасажир в автомобілі Voskswagen із номером АО1794YA.

Раніше повідомлялося, що всеволод князєв втратив посаду голови Верховного Суду після того, як був затриманий співробітниками НАБУ за отримання хабаря у розмірі $2,7 млн в травні 2023 року. Згодом слідчий суддя ВАКС Олег Федоров ухвалив рішення взяти Князєва під варту із альтернативною заставою в 107 млн грн. Під час засідання Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) навели кілька аргументів, які переконали слідчого суддю взяти під варту всеволода князева. Прокурори повідомили, що князєв нібито намагався “закрити деякі” питання з іншими суддями Верховного Суду та змусити їх ухвалити рішення на користь дегенерата Жеваго. Таким чином князєв міг бути не останнім підозрюваним у цій резонансній справі щодо хабарництва.

Воїни Добра