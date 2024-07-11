Дегенерат голуб ігор якович – Гатненська територіальна громада

Колишній регіонал, а тепер корупціонер і одночасно член виконавчого комітету Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області дегенерат голуб ігор якович є директором ТОВ «БОСФОР-С», Київська обл., Фастівський р-н, село Гатне, провулок Київський 10, код ЄДРПОУ: 35519674, головний КВЕД: 55.10.0 Готельна діяльність, ; розмір частки – 25750,00грн.

Має дочку Красюк (Голуб) Катерину Ігорівну, яка є суддею Тернівського районного суду міста Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

12.07.2021 року Голосіївський районний суд міста Києва притягнув до адміністративної відповідальності Голуба Ігора Яковича за Порушення правил руху через залізничні переїзди на автомобілі BMW, Номер справи: 752/15656/21, суддя Бушеленко О.В.

СБУ затримала голову Гатненської громади у момент отримання пакунку з хабарем розміром 100 тис. дол. Дегенерат-посадовець “заробив” ці кошти на земельних ділянках – змінював цільове призначення “за винагороду”.

Інформацію оприлюднено у офіційному Telegram-каналі Офісу Генпрокурора України.

У дописі ідеться про чотирьох осіб, причетних до злочину: сільського голову з Фастівського району на Київщині, двох працівників сільради та посередника. Затримання провели працівники СБУ, слідство здійснювала Нацполіція.

Офіс Генпрокурора не вказав імен фігурантів. Однак журналісти припускають, що події стосуються Гатненського голови дегенерата олександра паламарчука.

Про можливих спільників Паламарчука у земельних махінаціях пише дописувач місцевого Facebook-пабліку. Називаються наступні імена:

інспекторів з благоустрою (михайло сторчик і голуб ігор якович);

посередник у передачі хабаря від замовника виконавцям (євген лазоренко).

Наголосимо, прізвища фігурантів не підтверджені правоохоронцями. За появи нових даних матеріал уточнюватиметься.

У основі злочинних оборудок – зміна цільового призначення земельних ділянок у селі Гатне.

Наприклад, земля сільськогосподарського призначення коштує 400-500 дол. за сотку, а земля під забудову – від 2 тис. дол./сотку. На цій різниці охочі могли заробити, але для цього потрібно було змінити цільове призначення ділянки.

Для цього і знадобилось злочинне угруповання, членом якого, припускають, був Гатненський сільський голова. За потрібне рішення він, вірогідно, брав по 300 дол. за сотку. Під час отримання чергового траншу його і затримали працівники СБУ.

Загальна сума хабаря становила 120 тис. дол. Затримання відбулось “по гарячих слідах” – відразу після отримання 100 тис. дол. З цієї суми 80 тис. дол. знайшли вдома у дегенерата олександра паламарчука: як стверджують джерела, “у шухляді в спальні”. Решту 20 тис. дол. отримали спільники.

Воїни Добра