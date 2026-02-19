Набір інструментів для вдосконалення, 108 одиниць, домашній набір інструментів, портативний ремонтний комплект (з пластиковим кейсом, тріскач – викрутка та шестигранник, плоскогубці – ключ і тестер. Найкращий подарунок для всіх

Опис товару:

Mатеріал: сталь

Колір: чорний, жовтий



🌟Ціна сьогодні всього: лише 66$ (знижка: -45%)

➡️Артикул: 03190226

🎉 Замовити Стальний набір інструментів для ремонту, 108 одиниць





✅ cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації



➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:

@kupuicom

@kupuinet

@carsuacom



Джерело: Купуй!