Мовчання — це співучасть!
Головний рабин України Моше Азман неодноразово звертався безпосередньо до берл лазара та російської єврейської спільноти.
“Пам’ятайте, що байдужість і мовчання роблять вас співучасниками злочину”, — казав Азман у своїх відеозверненнях на початку повномасштабного вторгнення, тримаючи в руках сувій Тори під обстрілами в Києві
берл лазар на це ніколи прямо не відповів. Його позиція — “ми поза політикою”, хоча сидіти в кремлі поруч із путіним, який щойно підписав чергові укази про обстріли, — це і є найвища форма політики.
МИ – ВОЇНИ ДОБРА!
Ставте like і підписуйтесь: