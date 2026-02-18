Корюківська трагедія є одним із наймасштабніших воєнних злочинів скоєних угорцями проти українців!

Трагедія в Корюківці Чернігівщина (1–2 березня 1943 року).
Корюківська трагедія є одним із наймасштабніших воєнних злочинів Другої світової війни, скоєних угорцями проти українців.
Приводом для каральної операції став напад радянських партизанів з’єднання олексія федорова на місцевий гарнізон для звільнення заручників. У відповідь на це німецьке командування наказало повністю знищити селище.
Роль угорських військ.
Безпосередніми виконавцями вбивств були підрозділи 105-ї угорської легкої дивізії (зі складу Східної окупаційної групи за підтримки СС).
Масштаб: За два дні було вбито близько 6 700 українців, спалено 1290 будинків.
Спосіб: Українців розстрілювали масово в приміщеннях (у ресторані, театрі, церкві), а потім підпалювали будівлі, щоб ніхто не вижив.
Жорстокість: Кількість жертв у Корюківці в рази перевищує трагедії в білоруській Хатині чи чеській Лідіце, проте тривалий час ця подія залишалася маловідомою.
Важливо: Історики наголошують, що радянські партизани, які перебували неподалік і чисельно переважали карателів, не втрутилися і не спробували врятувати мешканців Корюківки, що є дуже схожим на Волинську трагедію 1943 року
