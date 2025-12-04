Бездротовий високотисковий водний пістолет. Портативний Автомобільний Очищувач, Два Режими Насадок, Вбудований Піногенератор. Для Авто, Мотоциклів та прибирання

Опис товару

Mатеріал: АБС

Режим живлення: живлення подвійного призначення

Робоча напруга: 220 – 240В

Специфікація:

Бездротова мийка високого тиску для автомобілів

Матеріал: ABS

Джерело живлення: Літієва батарея

Сфера застосування: миття автомобілів, поливання квітів, поливання овочів, розпилення для чищення тощо.

Тип джерела води: Відро, Самовсмоктування

Бездротовий мийний апарат під тиском

Бездротовий мийний апарат має бездротову та легку конструкцію, що дозволяє легко переносити його та працювати в будь-якому місці.

Висока ефективність та довговічність.

Забезпечує стабільну потужність для нормальної роботи мийки автомобілів, а батарея має довгий термін служби. Швидкий зарядний пристрій з тривалим часом автономної роботи. Батареї підходять для більшості електроінструментів.

Широке застосування.

Переносна мийка під тиском може використовуватися не тільки для чищення всіх видів автомобілів, велосипедів, мотоциклів тощо, але також може очищувати балкони, вікна, зовнішні стіни, підлоги, паркани, стінки будинку, меблі та інше.



