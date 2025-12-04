800 Вт сонячний енергетичний трекер максимальної потужності, інтелектуальний інструмент MPPT для виявлення помилок напруги в мережах та випробувань сонячних панелей, інтерфейс MC4, постачання напругою DC, сонячний генератор для використання на відкритому повітрі

Опис товару

Джерело живлення: Джерело живлення постійного струму

Тип інтерфейсу: MC4



🌟Ціна сьогодні всього: лише 48$ (знижка: -82%)

➡️Артикул: 02041225

🎉 Замовити Сонячний енергетичний трекер максимальної потужності





✅ cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації



➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:

@kupuicom

@kupuinet

@carsuacom



Джерело: Купуй!