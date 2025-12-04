HD мінікамера з нічним баченням та картою 64 ГБ

1080P HD мінікамера з 180° обертовим кріпленням, нічним баченням та картою 64 ГБ. Портативна носима камера для екшн-зйомки. Для дому, офісу, зовнішній мікрофон не потрібен

Опис

Режим живлення: USB зарядка

Властивості батареї: Акумулятор

Акумулятор: Літій-полімерний акумулятор

З функцією Wi-Fi

Основний матеріал: PC

Колір: чорний



🌟Ціна сьогодні всього: лише 19$ (знижка: -45%)

➡️Артикул: 01041225

🎉 Замовити HD мінікамеру з нічним баченням та картою 64 ГБ





✅ cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації



➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:

@kupuicom

@kupuinet

@carsuacom



Джерело: Купуй!