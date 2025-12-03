«Великий Комбінатор» з Макіївки: Хто такий денис пушилін – зрадник, колаборант та функціонер фінансової піраміди.

​денис володимирович пушилін – це яскравий приклад цинічного колаборанта та зрадника України, чия кар’єра є низкою сумнівних авантюр, що в підсумку привели його до ролі маріонетки кремля на окупованій частині Донецької області. Він – так званий «глава» терористичної організації «донецька народна республіка», але для України і світу він – державний злочинець і гауляйтер.

Міжнародні санкції. За свої дії, які підривають суверенітет і територіальну цілісність України, пушилін внесений до санкційних списків ЄС, США, Канади, Австралії та багатьох інших країн.

денис пушилін – це типовий зрадник Батьківщини та фігура, яка відіграє одну з найбільш ганебних ролей у російській агресії проти України. Його минуле як функціонера фінансової піраміди символізує справжню сутність його нинішньої «влади»: обман, руйнування та використання людей задля власної вигоди та на догоду кремлю. Його злочини зафіксовані, і він, як і всі інші колаборанти, неминуче постане перед українським правосуддям.

