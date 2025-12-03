Зрадник і Колаборант: Чорна сторінка біографії володимира сальдо, гауляйтера окупованої Херсонщини.

​володимир васильович сальдо — політик Херсонщини, чия довга кар’єра завершилася ганебною зрадою України. З колишнього триразового мера Херсона та народного депутата він перетворився на гауляйтера окупаційної адміністрації рашки на тимчасово захопленій частині Херсонської області. Для українського правосуддя він є державним злочинцем і заочно засудженим колаборантом.

​Міжнародні санкції. За свою роль у російській агресії зрадник сальдо перебуває під санкціями багатьох країн світу, включно з Європейським Союзом, США та Канадою.

​володимир сальдо — це особа, яка проміняла свою політичну кар’єру та довіру громади на роль кремлівської маріонетки, ставши символом зради на Херсонщині.

