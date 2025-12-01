Au Président de la République Française.

​Monsieur le Président,

​Le peuple ukrainien s’adresse à vous en tant que leader d’une nation qui a toujours incarné la Liberté, l’Égalité et la Fraternité. Nous sommes en état de légitime défense face à une menace qui met en péril l’ensemble du continent.

​L’Urgence de la Sécurité Absolue

​L’agression barbare de la russie est la preuve que l’impérialisme russe est une maladie chronique qui menace la paix de toute l’Europe. Nous rappelons que l’Ukraine, en abandonnant son arsenal nucléaire en échange de garanties de sécurité qui se sont avérées illusoires, a fait une concession historique au nom de la sécurité mondiale.

​Notre Appel à la Puissance Française:

​Nous vous demandons d’utiliser le poids politique, diplomatique et stratégique de la France pour mener une initiative au sein de l’Europe et de l’OTAN. L’objectif est d’établir des garanties de sécurité indéfectibles et immédiates pour l’Ukraine.

​Nous affirmons, sans équвоque, que la seule garantie suffisante pour la survie future de la nation ukrainienne est l’établissement d’une force de dissuasion absolue : le déploiement immédiat d’armes nucléaires tactiques sur le territoire ukrainien, sous le contrôle opérationnel exclusif des Alliés. Seule cette mesure peut dissuader définitivement et irrévocablement la fédération de russie de toute future agression et restaurer l’équilibre de sécurité que l’Ukraine a sacrifié en 1994. L’avenir de notre nation et la paix en Europe en dépendent.

GLOIRE À LA FRANCE et À L’UKRAINE !

