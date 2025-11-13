Карлсон з Шугарменом вчасно втекли, а Басов з Миронюком сидять в буцегарні

Ми зібрали інформацію про фігурантів операції “#Мідас” та їхню роль за версією #слідства і #ЗМІ:
Тимур #Міндіч – керівник організації (кодове ім’я “#Карлсон”). За версією слідства, організував схему і мав вплив на посадовців. Бізнесмен, кінопродюсер, співвласник студії “Квартал 95” (до 2019 року був співвласником низки компаній групи разом із Володимиром Зеленським). ЗМІ писали про тісні зв’язки з бізнесменом Ігорем #Коломойським. Часто відвідував Офіс Президента. За даними ЗМІ, виїхав з України незадовго до початку обшуків.
Ігор #Миронюк – ексрадник Міністра енергетики (кодове ім’я “#Рокет”). Колишній радник Германа #Галущенка, коли той був Міністром енергетики. Колишній помічник екснардепа Андрія #Деркача (підозрюваного у держзраді). Заслужений юрист України.
Дмитро #Басов Виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ “НАЕК “#Енергоатом” (кодове ім’я “#Тенор”). Колишній співробітник Генеральної #прокуратури. За даними ЗМІ, був звільнений з органів прокуратури через низку корупційних скандалів. Його декларація засекречена. ЗМІ вказують на суттєве збагачення сім’ї протягом його роботи в “#Енергоатомі”.
Олександр #Цукерман – учасник “бек-офісу” з легалізації коштів (кодове ім’я “#Шугармен”). Входив до групи, що, за версією слідства, займалася легалізацією коштів. За даними ЗМІ, виїхав з України.
Ігор #Фурсенко – учасник “бек-офісу” з легалізації коштів (кодове ім’я “#Рьошик”). В записах фігурує як “#бухгалтер”. Зареєстрований як фізична особа-підприємець (ФОП) зі спеціалізацією на IT-консалтингу. В контактах фігурував як “Ігор, працює на Михайла #Цукермана”.
Леся #Устименко – учасниця “бек-офісу” з легалізації коштів. Зареєстрована як ФОП (основний вид діяльності – дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки). У контактах вказана як “Леся Київ Фінансист Братів”. ЗМІ згадують про її чоловіка, який нібито є громадянином росії та до 2015 року регулярно їздив туди.
Людмила #Зоріна – учасниця “бек-офісу” з легалізації коштів. Зареєстрована як ФОП (вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності й керування).
ЗМІ згадують, що на її електронну адресу був записаний #Грона Вадим Леонідович, який підтвердив журналістам, що вона його знайома, але вони давно не спілкувалися.
Суть Схеми
За версією слідства, викрита корупційна схема стосується працівників “Енергоатому” та пов’язаних осіб, які вимагали від бізнесменів “#відкат” у розмірі 10-15% за можливість постачати товари або послуги держкомпанії. Ті, хто відмовлявся, нібито зіштовхувалися з неможливістю отримати оплату або виключалися зі списку постачальників (механізм, що отримав назву “#шлагбаум”). Йдеться про відмивання десятків мільйонів доларів.
П’ятеро з семи фігурантів були затримані, а Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, за даними журналістів, виїхали з України.
ХТО МОЖЕ ПОЯСНИТИ, ЧОМУ КАРЛСОН З ШУГАРМЕНОМ ВТЕКЛИ, А БАСОВ З МИРОНЮКОМ СИДЯТЬ В БУЦЕГАРНІ?
