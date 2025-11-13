Карлсон з Шугарменом вчасно втекли, а Басов з Миронюком сидять в буцегарні

Ми зібрали інформацію про фігурантів операції “#Мідас” та їхню роль за версією #слідства і #ЗМІ:

Тимур #Міндіч – керівник організації (кодове ім’я “#Карлсон”). За версією слідства, організував схему і мав вплив на посадовців. Бізнесмен, кінопродюсер, співвласник студії “Квартал 95” (до 2019 року був співвласником низки компаній групи разом із Володимиром Зеленським). ЗМІ писали про тісні зв’язки з бізнесменом Ігорем #Коломойським. Часто відвідував Офіс Президента. За даними ЗМІ, виїхав з України незадовго до початку обшуків.

Ігор #Миронюк – ексрадник Міністра енергетики (кодове ім’я “#Рокет”). Колишній радник Германа #Галущенка, коли той був Міністром енергетики. Колишній помічник екснардепа Андрія #Деркача (підозрюваного у держзраді). Заслужений юрист України.

Дмитро #Басов Виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ “НАЕК “#Енергоатом” (кодове ім’я “#Тенор”). Колишній співробітник Генеральної #прокуратури. За даними ЗМІ, був звільнений з органів прокуратури через низку корупційних скандалів. Його декларація засекречена. ЗМІ вказують на суттєве збагачення сім’ї протягом його роботи в “#Енергоатомі”.

Олександр #Цукерман – учасник “бек-офісу” з легалізації коштів (кодове ім’я “#Шугармен”). Входив до групи, що, за версією слідства, займалася легалізацією коштів. За даними ЗМІ, виїхав з України.

Ігор #Фурсенко – учасник “бек-офісу” з легалізації коштів (кодове ім’я “#Рьошик”). В записах фігурує як “#бухгалтер”. Зареєстрований як фізична особа-підприємець (ФОП) зі спеціалізацією на IT-консалтингу. В контактах фігурував як “Ігор, працює на Михайла #Цукермана”.

Леся #Устименко – учасниця “бек-офісу” з легалізації коштів. Зареєстрована як ФОП (основний вид діяльності – дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки). У контактах вказана як “Леся Київ Фінансист Братів”. ЗМІ згадують про її чоловіка, який нібито є громадянином росії та до 2015 року регулярно їздив туди.

Людмила #Зоріна – учасниця “бек-офісу” з легалізації коштів. Зареєстрована як ФОП (вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності й керування).

ЗМІ згадують, що на її електронну адресу був записаний #Грона Вадим Леонідович, який підтвердив журналістам, що вона його знайома, але вони давно не спілкувалися.

Суть Схеми

​За версією слідства, викрита корупційна схема стосується працівників “Енергоатому” та пов’язаних осіб, які вимагали від бізнесменів “#відкат” у розмірі 10-15% за можливість постачати товари або послуги держкомпанії. Ті, хто відмовлявся, нібито зіштовхувалися з неможливістю отримати оплату або виключалися зі списку постачальників (механізм, що отримав назву “#шлагбаум”). Йдеться про відмивання десятків мільйонів доларів.

​П’ятеро з семи фігурантів були затримані, а Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, за даними журналістів, виїхали з України.

ХТО МОЖЕ ПОЯСНИТИ, ЧОМУ КАРЛСОН З ШУГАРМЕНОМ ВТЕКЛИ, А БАСОВ З МИРОНЮКОМ СИДЯТЬ В БУЦЕГАРНІ?

