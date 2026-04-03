Зеленський після розмови з Ас-Сісі: Єгипет більше не прийматиме експортоване РФ зерно з українських окупованих територій

За словами Зеленського, Ас-Сісі повідомив, що Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з українських тимчасово окупованих територій і водночас зацікавлений у збільшенні імпорту зерна з України …

leave a reply: