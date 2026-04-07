Ситуація, що розгортається довкола «північного» ультиматуму Дональда Трампа, зараз є найгострішою точкою глобальної геополітики з початку війни в лютому 2026 року. Термін ультиматуму спливає о півночі за Гринвічем (GMT) 7 квітня (це ніч проти 8 квітня за київським часом).

Ось детальний аналіз можливого перебігу подій, заснований на полярних позиціях сторін та стратегічній логіці конфлікту.

Суть ультиматуму та природа «удару». Трамп чітко окреслив цілі: якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку та не прийме американську «угоду», США перейдуть від ударів по військових об’єктах до повного знищення цивільної інфраструктури.

Що це буде: Трамп анонсував «День електростанцій і День мостів». Мова йде про масований крилатий і ракетний обстріл енергосистеми Ірану (зокрема ТЕС та ГЕС), а також ключових логістичних вузлів. Мета — занурити країну в повний блекаут і спричинити колапс управління.

Думка «Антиіранського» табору (Вашингтон/Єрусалим): Стратегія полягає в тому, що після загибелі Алі Хаменеї в лютому режим перебуває в найслабшій точці. Радикальний удар по інфраструктурі має спровокувати внутрішній вибух і падіння теократії. Для них це «останній шанс» навести лад у регіоні.

Думка «Проіранського» табору (Тегеран/Пекін): Вони розцінюють ультиматум як «державний тероризм». Іранська пропаганда наголошує, що країні нічого втрачати, і будь-яка спроба знищити енергомережу відкриє «браму пекла» для всього Близького Сходу.

