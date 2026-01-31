WiFi камера спостереження з подвійним об’єктивом

WiFi камера спостереження 2МП+2МП з подвійним об’єктивом, IP65, AI відстеження людей, кольорове нічне бачення, двосторонній аудіозв’язок, сумісність зі смартфоном, 5G/2.4G WiFi, зберігання в хмарі та на SD-карті, подвійний об’єктив, бездротова безпека
Опис товару:
Технологія підключення: Бездротовий
Тип сповіщення: Аудіо та рух
Особливості: Роздільна здатність HD
Використання в приміщенні та на відкритому повітрі
Особливості камери: Кольоровий дисплей
Роздільна здатність захоплення відео: 1920p
Тип монтажу: Настінний
Джерело живлення: USB
Бездротова власність: з функцією Wi-Fi
🌟Ціна сьогодні всього: лише 33$ (знижка: -29%)
➡️Артикул: 03300126
🎉Замовити WiFi камеру спостереження з подвійним об’єктивом
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
