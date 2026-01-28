Ультратонкий смарт-годинник з AMOLED-дисплеєм

Ультратонкий смарт-годинник з 1.96-дюймовим AMOLED-дисплеєм, високою роздільною здатністю, численними спортивними режимами, функціями музики та дзвінків, корпусом зі сплаву, силіконовим ремінцем і акумуляторною літій-полімерною батареєю

Опис товару:

Ємність акумулятора: 200 мАг

Рівень водонепроникності: IP67

Розмір екрану: 1.96

Режим живлення: USB зарядка

Властивості батареї: Акумулятор

Акумулятор: Літій-полімерний акумулятор

бездротова власність

Бездротова версія: 5.3

Матеріал екрана: AMOLED

Матеріал корпусу: сплав

Матеріал ремінця: Силікон

Коефіцієнт екрану: 92%



🌟Ціна сьогодні всього: лише 21$ (знижка: -67%)

➡️Артикул: 03280126

