Розумне кільце, виготовлене з нержавіючої сталі, USB-зарядка. Функціонує як фітнес-трекер, що відстежує кроки, відстань та калорії. Сумісне з пристроями iPhone та Android, підтримує фотографування жестами
Опис товару:
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літій-полімерний
Технологія підключення: Бездротовий
Основний матеріал: Нержавіюча сталь
Рівень водонепроникності: IP68
Тип контролера: Керування за допомогою додатка
Рекомендоване використання: Для смартфонів або планшетів
Технологія бездротового зв’язку
Порт зарядки продукту: магнітне заряджання
🌟Ціна сьогодні всього: лише 38$ (знижка: -83%)
➡️Артикул: 01240126
🎉Замовити Розумне кільце, фітнес-трекер, сумісне з iPhone, Android
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom
Джерело: Купуй!