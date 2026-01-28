1.43-дюймовий AMOLED Смарт-годинник для чоловіків і жінок. Бездротовий дзвінок, AI голосовий помічник, Набір спортивних режимів, Розумні сповіщення, USB зарядка, Відстеження фітнесу, Сумісний з Android та iPhone
Опис товару:
Матеріал ремінця: Силікагель
Матеріал корпусу годинника: сплав
Форма циферблата: Круглий
Рівень водонепроникності: IP67
Особливість: Світовий час, крокомір
Подробиці: Світіння
Тип дисплея: Двохкомпонентний
Бездротова власність
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літієва батарея
🌟Ціна сьогодні всього: лише 20$ (знижка: -63%)
➡️Артикул: 01280126
🎉Замовити Amoled смарт-годинник, AI голосовий помічник
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom
Джерело: Купуй!