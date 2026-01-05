Золотий/Сріблястий 5LED Налобний ліхтарик – USB зарядка, портативний з регульованим кутом нахилу для пригод, нічних активностей, риболовлі, роботи. Міцний ABS, спорядження для мандрівок та кемпінгу

Опис товару:

Тип металевого покриття: матовий

Режим живлення: USB зарядка

Властивості батареї: Акумулятор

Акумулятор: Літієва батарея серії 18650

Mатеріал: АБС

Тип джерела світла: Світлодіодні ліхтарі



