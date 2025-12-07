Кривавий диктатор путін вбиває дітей і мирних людей в Україні, вбиває і ув’язнює дисидентів в росії, а Індія з явним приниженням приймає, прославляє його і вислуховує його брехливі марення.

Це дуже болюче і складне питання, яке викликає обурення і нерозуміння у світі, особливо в Україні. Позиція Індії щодо росії та її відносини з путіним, попри його злочинні дії, пояснюються низкою стратегічних, економічних та історичних факторів, які часто переважають моральні та політичні міркування.

Західні країни засуджують співпрацю Індії з путіним на словах, але на практиці вони займають обережну та прагматичну позицію. Вони не готові йти на відкритий конфлікт чи санкції проти Індії, оскільки її роль як стратегічного партнера проти Китаю вважається пріоритетнішою, ніж повна відповідність Делі вимогам санкційного режиму проти росії.

