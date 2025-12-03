Детектор-сканер для стін WD-01, LED цифровий дисплей, зарядка через USB, точність вимірювання 0.1, для будівництва, живих кабельних дротів змінного струму, металевий дерев’яний детектор, не потрібне складання, матеріал ABS

Опис товару

Властивості батареї: Акумулятор

Акумулятор: Літієва батарея



🌟Ціна сьогодні всього: лише 28$ (знижка: -73%)

➡️Артикул: 03031225

🎉 Замовити Детектор-сканер для стін, LED цифровий дисплей





✅ cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації



➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:

@kupuicom

@kupuinet

@carsuacom



Джерело: Купуй!