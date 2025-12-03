Автоматичний імпульсний десульфатор акумуляторів

Автоматичний імпульсний десульфатор акумуляторів 12V/24V/36V/48V/72V. Надміцний 400Ah ремонтник для свинцево-кислотних акумуляторів, швидка зарядка та подовження терміну служби. Жовтий. Діапазон напруги: 12V/24V/36V/48V/72V

Опис товару
Режим живлення: Електропроводка в приміщенні
Властивості батареї: Без батареї
Тип роз’єму: RCA
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 17$ (знижка: -63%)
➡️Артикул: 02031225
🎉Замовити Автоматичний імпульсний десульфатор акумуляторів
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
 
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom
 

Джерело: Купуй!

leave a reply: