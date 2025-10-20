Залізне правило для служителів держави: спочатку служба в ЗСУ, потім — чиновник

Залізне правило для служителів держави: Спочатку — ЗСУ, потім — чиновник.

​В умовах повномасштабної агресії #путінської #росії, яка прагне повністю знищити #Україну та #українців, питання #мобілізації та забезпечення Сил оборони є критичним для виживання нації.

Суспільство справедливо очікує, що тягар захисту #Батьківщини розподілятиметься справедливо, і першими, хто має довести свою відданість, мають бути ті, хто прагне керувати державою та отримувати з цього високі доходи.

​​Ми стоїмо перед необхідністю запровадження залізного принципу, який поставить фізичну готовність захищати країну та особисте жертовне служіння як обов’язкову передумову для роботи на державній службі.

​Суть ініціативи Воїнів Добра:

​Хочеш працювати на Державу Україну (бути чиновником, суддею, прокурором, поліціянтом, податківцем, або займати будь-яку іншу відповідальну посаду в органах влади)? — спочатку послужи два роки у Збройних Силах України.

​Цей принцип має стосуватися чоловіків (а за бажанням і жінок) при першому вступі на державну службу чи зайнятті вищих керівних посад, демонструючи справжню, а не лише декларативну, готовність «віддати за Свободу і тіло, і душу», як проголошено в нашому #гімні.

​Чому це необхідний крок?

​Довіра та Справедливість: У час, коли тисячі простих громадян залишають свої домівки і професії, щоб стати на захист країни, надання особливих привілеїв та відстрочок від мобілізації для чиновників, суддів та прокурорів, викликає глибоке обурення.

#Обов’язкова #служба у #ЗСУ перед вступом на посаду стане актом солідарності та відновить довіру суспільства до еліти.

​Формування державного мислення: Дисципліна, відповідальність, здатність приймати рішення в умовах критичного ризику — ці якості, набуті під час військової служби, є незамінними для ефективного державного управління. Чиновник, який пройшов горнило війни, матиме значно глибше розуміння ціни державних рішень та справжніх потреб захисників і громадян.

​Перевірка на відданість: Державна служба, особливо на високих посадах, — це не бізнес і не привілей, а служіння. Вимога пройти військову службу є найкращим фільтром для відсіву тих, хто бачить у державній роботі лише шлях до високої зарплати та особистого збагачення. Готовність ризикувати життям за Батьківщину — це найвище свідчення справжньої, а не фальшивої, доброчесності.

​Посилення обороноздатності: Цей механізм стане постійним джерелом підготовлених кадрів для військового резерву, а також забезпечить ротацію та поповнення бойових частин, сприяючи ефективному виконанню мобілізаційних планів.

​Зміцнення інституцій через жертовність

​Не можна ефективно керувати країною, не розуміючи її болю та не ризикуючи собою заради її захисту. Суддя, який служив, краще розумітиме ветерана. Прокурор, який був на передовій, матиме нульову толерантність до зрадників та корупціонерів. Поліціянт чи чиновник, що пройшов армію, буде більш дисциплінованим та відданим.

​Ця ідея вже знаходить підтримку на законодавчому рівні (наприклад, законопроєкт №13347, що пропонує обов’язкову військову службу або базову загальновійськову підготовку для чоловіків, які вперше вступають на держслужбу), проте вона вимагає жорсткішої реалізації з акцентом на повноцінну службу в умовах військового часу.

#​Військова #служба має стати священним паспортом для входу у владні кабінети. Лише так ми зможемо довести світу та самим собі, що в Україні еліта — це не ті, хто втікає від війни чи ховається за бронюванням, а ті, хто готовий віддати все заради перемоги та майбутнього своєї держави.

Воїни Добра

Мережа Купуй!