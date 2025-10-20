В Україні гостро стоїть проблема глибокої диспропорції в доходах між громадянами і владою

В Україні гостро стоїть проблема глибокої диспропорції в доходах між значною частиною громадян та представниками державних інституцій, особливо на вищих щаблях влади та в судовій системі. Ця ситуація підриває суспільну довіру, посилює відчуття несправедливості та створює сприятливе середовище для корупції.

​Офіційна статистика та публічні дані свідчать про разючу різницю:

​Переважна більшість пенсіонерів в Україні отримує виплати в межах 3-5 тисяч гривень (середня пенсія станом на жовтень 2025 року складає близько 6 436,79 грн, при цьому більшість пенсіонерів, 55,8%, отримують менше 5 000 грн).

​Натомість, середній розмір #пенсії #суддів становить приблизно 107 тисяч гривень. Найвищі суддівські пенсії можуть сягати й понад 390 тисяч гривень.

#​Заробітні #плати суддів у судах вищих інстанцій (наприклад, у Верховному Суді) можуть досягати 290-360 тисяч гривень на місяць і більше, а в середньому по судовій владі значно перевищують 100 тисяч гривень.

​Середня заробітна плата #прокурора коливається в межах 68 тисяч гривень (з урахуванням надбавок та премій), а найвищі пенсії прокурорів сягають 119-219 тисяч гривень.

​Хоча середня зарплата у фінансовій та банківській сфері нижча, топменеджмент державних підприємств та великих банків може отримувати місячну винагороду, що значно перевищує 1 #мільйон гривень.

​Наявність таких високих доходів у порівнянні з середніми зарплатами та пенсіями по країні (середня зарплата в Україні — близько 26 000 грн) викликає справедливе обурення суспільства, особливо коли ці надмірно високі доходи супроводжуються постійними корупційними скандалами. Широко поширені звинувачення в хабарництві, відкатах, та накопиченні фантастичних статків (численна #нерухомість, елітні #автомобілі, значні суми #готівки) лише поглиблюють кризу довіри до влади та #правосуддя.

​​На тлі такої значної різниці в доходах та рівнях життя, виникає потреба у кардинальному перегляді системи відповідальності для державних службовців та представників судової влади.

​Як механізм відновлення справедливості та посилення запобіжного ефекту пропонується запровадження принципу “#Коефіцієнта #покарання”.

​Суть пропозиції:

​Величина покарання за вчинення адміністративних та кримінальних злочинів, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків (особливо корупційних), для чиновників та суддів має бути пропорційно збільшена у стільки разів, у скільки разів їхня заробітна плата або пенсія перевищує середню по країні.

Мета: ​посилення стримуючого фактору: чим вищий дохід і соціальний статус особи, тим вищою має бути ціна за порушення закону та зловживання владою.

​Відновлення справедливості: Покарання має відповідати рівню довіри та можливостям, наданим державою. Особи, які отримують надмірну винагороду з бюджету, що формується в тому числі й з податків громадян з низькими доходами, мають нести і надмірну відповідальність.

​Боротьба з корупцією: Значне підвищення ризику та суворості покарання може стати ефективним інструментом для зменшення корупційних проявів у вищих ешелонах влади.

​Такий підхід підкреслює, що служіння суспільству та висока винагорода за це є не лише привілеєм, а й вимагають бездоганної чесності та значно посиленої відповідальності. Впровадження цієї ініціативи вимагатиме внесення відповідних змін до Кримінального та Адміністративного кодексів України, а також політичної волі для їх реалізації.

