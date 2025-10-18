Розумний годинник для жінок, 1,85-дюймовий цифровий дисплей, бездротовий дзвінок, акумулятор 730 мАг, світлодіодний ліхтарик, моніторинг сну, нагадування про сидячий спосіб життя, декілька спортивних режимів, прогноз погоди, фітнес-годинник з бездротовим зв’язком, корпус із цинкового сплаву, силіконовий ремінець

Опис товару

Матеріал корпусу годинника: Цинковий сплав

Матеріал ремінця: Силікон

Бездротовий

Властивості батареї: Акумулятор

Тип: Наручний годинник

Акумулятор: Літієва батарея

Ємність акумулятора: 730 мАг



🌟Ціна сьогодні всього: лише 27$ (знижка: -76%)

➡️Артикул: 03181025

🎉 Замовити Розумний годинник, акумулятор 730 мАг, цифровий дисплей





✅ cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для отримання додаткової інформації



Джерело: Купуй!