Розумний годинник, акумулятор 730 мАг, цифровий дисплей

Розумний годинник для жінок, 1,85-дюймовий цифровий дисплей, бездротовий дзвінок, акумулятор 730 мАг, світлодіодний ліхтарик, моніторинг сну, нагадування про сидячий спосіб життя, декілька спортивних режимів, прогноз погоди, фітнес-годинник з бездротовим зв’язком, корпус із цинкового сплаву, силіконовий ремінець
Опис товару
Матеріал корпусу годинника: Цинковий сплав
Матеріал ремінця: Силікон
Бездротовий
Властивості батареї: Акумулятор
Тип: Наручний годинник
Акумулятор: Літієва батарея
Ємність акумулятора: 730 мАг
