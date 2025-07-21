Водонепроникний та портативний органайзер

Водонепроникний набір інструментів Oasis Multi-Size – міцний, універсальний та портативний органайзер для зберігання інструментів, обладнання, майстерні, організації гаражу, зберігання інструментів, аксесуарів для майстерні, функціональний дизайн, міцна конструкція
Опис товару:
матеріал: пластик
Бренд: Oasis
🌟Ціна сьогодні за модель №17: лише 16$ (знижка: -46%)
✅Артикул: 0120725
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Джерело: Купуй!