Вудилище з вуглецевого волокна 2.4м

Кидаюче вудилище з вуглецевого волокна 2.4 м. Портативне подорожнє вудилище для спінінгу. Риболовні снасті
Опис товару:
Дія: Середньо швидкий
Комбінований тип вудки та котушки: Спінкаст
Орієнтація руки: Амбідекстр
Рівень потужності вудилища: Середній
Mатеріал: Вуглецеве волокно
Колір: сріблястий
🌟Ціна сьогодні за модель 2.4м: лише 24$ (знижка: -60%)
✅Артикул: 0420725
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Джерело: Купуй!