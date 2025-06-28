2-в-1 магнітний зарядний кабель з обертанням на 540°, швидке заряджання та передача даних USB, нейлоновий плетений магнітний USB-C кабель, двоголовий кабель сумісний з Type-C, Micro-USB. Колір: чорний, фіолетовий, червоний. Розмір: 2метра
Опис товару:
Форма: Круглий
Mатеріал: Нейлон
Тип вхідного роз’єму: USB
Максимальна вихідна потужність: 5-10 Вт
🌟Ціна сьогодні: лише 3$ (знижка: -83%)
✅Артикул: 0226625
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Джерело: Купуй!