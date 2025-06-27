50Вт сонячна панель монокристалічний кремній із з’єднувачем MC4, портативний чорний ETFE сонячний зарядний пристрій для яхти, кемпінгу, зовнішньої аварійної енергії та інше

Опис товару:

Режим живлення: Сонячна енергія

Номінальна потужність: 50Вт

Основний матеріал: Монокристалічний кремній



🌟Ціна сьогодні: лише 42$ (знижка: -69%)

✅Артикул: 0326625

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Джерело: Купуй!