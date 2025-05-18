98 ручних інструментів для домашнього господарства

Набір інструментів – комбінація 98-ми ручних інструментів для домашнього господарства

Опис товару:

Mатеріал: вуглецева сталь;

Колір: чорний і яскраво-жовтий;



Ціна сьогодні: лише 40$

Артикул: 0218525

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Джерело: Купуй!