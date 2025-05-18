Унісекс спортивний смарт-годинник з вібраційною сигналізацією, лічильником калорій, педометром та секундоміром. М’який силіконовий ремінець, USB зарядка, високоякісний цифровий дисплей. Ідеальний подарунок для щоденного використання. Фітнес-годинник для відстеження своєї активності, елегантний дизайн.

Матеріал ремінця: силікагель

Матеріал корпусу годинника: пластик

Форма циферблата: прямокутник

Особливість: будильник, лічильник калорій

Тип дисплея: цифровий

Режим живлення: USB зарядка

Властивості батареї: Літій-полімерний акумулятор



Ціна сьогодні: лише 6.2$

Артикул: 0118525

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Джерело: Купуй!