Світлодіодний налобний ліхтар з USB перезаряджуваним акумулятором, декількома режимами освітлення,

тривалим часом роботи

Тип металевого покриття: Полірований

Включені компоненти: USB кабель

Режим живлення: USB зарядка

Робоча напруга: ≤36В

Властивості батареї: Літієвий акумулятор серії 18650

Mатеріал: АБС

Тип джерела світла: Світлодіодні ліхтарі



Ціна сьогодні: лише 2.5$

Артикул: 0217525

Замовити





⭐️Натисніть посилання ughjcp9ar0m, щоб отримати набір купонів 💰4 000₴!! Отримайте 💰4 000₴ безпосередньо у додатку за посиланням: m9w7rzdeip1 Ще один сюрприз для вас! Натисніть ewobsiipbkp, щоб заробити зі мною разом🤝!



⭐️ Натисніть на посилання ексклюзивної пропозиції uooyi25nd41, щоб оцінити товари найвищої якості за наднизькими цінами. 🛍️ Ці неперевершені пропозиції доступні лише тут. Купуйте зараз і заощаджуйте! ⭐️ Насолоджуйтеся безкоштовною доставкою ✅ і безкоштовним поверненням товарів протягом 90 днів ✅ Ще один сюрприз для вас! Натисніть ewobsiipbkp, щоб заробити зі мною разом🤝!



🌟 Доторкніться до скарбниці! Натисніть, щоб отримати вигідні пропозиції та мегазаощадити! ➡️ ughjcp9ar0m 🎉 Ще один сюрприз для вас! Натисніть ewobsiipbkp, щоб заробити зі мною разом🤝!





Джерело: Купуй!