Чоловіки, які оновили дані в ТЦК або через “Резерв+” вже отримують штрафи

Військовозобов’язані, які вже оновили дані в ТЦК або через “Резерв+” почали отримувати штрафи. Журналісти розбиралися, кому доведеться заплатити до 25 тисяч гривень ще до 16 липня.

Відповідно до закону про мобілізацію, українці у віці 18-60 років зобов’язані до 16 липня оновити військово-облікові дані в ТЦК та СП. В іншому разі їм доведеться заплатити штраф у розмірі від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

Однак штраф за порушення мобілізаційного законодавства можуть виписати і з інших причин. Наприклад, якщо чоловік, старший за 27 років, вчасно прийде до ТЦК, щоб оновити військово-облікові дані та пройти ВЛК, але в нього не буде військового квитка. У цьому випадку ТЦК також можуть виписати штраф.

Штрафують тих, хто раніше не стояв на обліку. До редакції звернувся 30-річний чоловік, який нещодавно оновив дані в ТЦК та СП. Він розповів, що з’явився у військкомат, після того як йому вручили повістку. Чоловік оновив інформацію про себе і отримав направлення на проходження ВЛК, після чого його визнали придатним для проходження служби, але в певних військових підрозділах. А разом із цим виписали штраф у розмірі 17 тисяч грн за те, що коли йому було 27 років, він не з’явився до ТЦК, щоб отримати актуальні військово-облікові документи.

За словами адвоката Максима Дзиковського, штраф справді можуть виписати в тому разі, якщо чоловік раніше не стояв на військовому обліку в ТЦК або вчасно не поміняв приписне на військовий квиток.

“Штрафують за порушення правил мобілізаційної підготовки. Якщо в людини неактуальні військово-облікові документи — тобто чоловік не поміняв приписне в 30 років, хоча мав ще в 27 отримати новий документ, він вчинив адміністративне правопорушення, і йому можуть виписати штраф. Якщо у людини взагалі немає військово-облікових документів, тобто вона ніколи не приходила до ТЦК — це теж адміністративна відповідальність, і за це штраф”, — пояснює Дзиковський.

Також юрист додає, якщо людина не оновить дані до 16 липня, їй теж загрожує штраф.

“Закон зобов’язує всіх чоловіків віком 18-60 років оновити військово-облікові дані. Якщо людина цього не зробить, буде штраф. Але ми говоримо про один штраф. Тобто якщо у людини було приписне, яке вона мала поміняти у 27 років, а зараз їй 30, і вона цього не зробила, і до того ж вона не оновила військово-облікові дані до 16 липня, і ТЦК про це відомо, штраф їй випишуть тільки один раз за порушення правил мобілізаційної підготовки. Двічі штрафувати за одне й те саме порушення не можуть”, — пояснив експерт.

Штрафи збільшили до 25,5 тис. грн. Нагадаємо, у травні Верховна Рада збільшила розмір штрафів за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку [стаття 210 КУпАП]:

у мирний час — від 3,4 до 5,1 тис. грн;

повторно протягом року — від 5,1 до 8,5 тис. грн;

в особливий період — від 17 до 25,5 тис. грн.

Отже, якщо чоловік уперше вчиняє правопорушення під час дії воєнного стану, йому доведеться заплатити 17 000 тис. грн.

Член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, нардеп Олександр Бакумов говорив, що, згідно із законом, людину не можуть оштрафувати за те, що вона не оновила дані, які військкомат може отримати з державних реєстрів. Тобто повідомити ТЦК потрібно актуальну контактну інформацію та фактичне місце проживання.

Стягнути штраф можуть протягом року. Але скласти постанови ТЦК повинні протягом трьох місяців з моменту виявлення факту правопорушення. Тобто якщо ТЦК виявили 1 вересня, що людина не оновила дані, у них є час до 1 грудня, щоб винести постанову.