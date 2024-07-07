Благодійники з Полтавщини та Одещини виявились шахраями

Їх затримали прикордонники на Закарпатті.

Автомобіль, яким їхали жителі Полтавщини та Одещини, зупинив наряд від відділення інспекторів прикордонної служби «Хижа» Мукачівського загону на контрольному посту, розташованому на околиці населеного пункту Теково. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

На неодноразові вимоги прикордонників водій відмовився надати автівку для огляду, натомість показав посвідчення комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Таке ж посвідчення мав і пасажир. Ці документи мали забезпечити їм безперешкодний проїзд через контрольні пости. Як з’ясували згодом прикордонники, надані документи сфальшовані.

Під час подальшого огляду, до якого долучилися співробітники оперативно-розшукового відділу «Дякове», у чоловіків також виявили посвідчення про належність до одного із благодійних фондів, договір про надання волонтерських послуг, бланки актів вилучення грошових пожертв, наліпки благодійного фонду тощо. Виявилося, що вони розповсюджували місцевими магазинами скриньки для збору коштів, а із зібраних грошей забирали собі 80 %. Решту 20 %, за словами чоловіків, могли спрямувати на надання допомоги комусь із хворих.

Крім того, в телефоні одесита оперативники загону виявили переписку, у якій він висловлює сподівання на перемогу Росії у війні проти України.

На місце події викликали співробітників взаємодіючих правоохоронних органів.

Про факт виявлення у діях псевдоблагодійників ознак злочинів, передбачених статтею 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та 190 ККУ (Шахрайство) прикордонники направили повідомлення до Нацполіції. Правоохоронці вивчають всі деталі правопорушення.