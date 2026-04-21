Цей «крик душі» — не просто емоції, це діагноз системі, яка в умовах великої війни продовжує жити за правилами «мирної корупції» та бюрократичного абсурду. Коли поліція розбігається від стрільця, а міністерства ховаються за комами в постановах Кабміну — це не просто некомпетентність. Це державна зрада у формі службової недбалості.

Щоб цей крик душі не залишився просто текстом, потрібні хірургічні методи:

1.Закон про «Боягузтво та бездіяльність у воєнний час»: Введення прямої кримінальної відповідальності (мінімум 10 років без права амністії) для правоохоронців, які залишили місце вчинення злочину або не надали допомогу цивільним, маючи зброю та повноваження. Втеча поліцейського від злочинця має прирівнюватися до дезертирства на фронті.

2.Вертикальна люстрація за «відписки»: Якщо журналістське розслідування або перевірка вищої інстанції доводить наявність злочину, який раніше «не побачила» місцева поліція — звільненню з вовчим квитком та кримінальному переслідуванню підлягає “вся вертикаль”: від виконавця відписки до начальника обласного управління. Без винятків!

3.Криміналізація бюрократичного саботажу: Відмова в реєстрації звернення Громадянина з формальних підстав, якщо воно містить дані про злочин, має каратися як приховування злочину! Чиновник МВС має боятися не прийняти лист більше, ніж терориста!

4.Повний аудит «нагородних» та «блатних» кадрів: Проведення реальної, а не фасадної перевірки на доброчесність із використанням детектора брехні для кожного керівника середньої та вищої ланки. Питання номер один: «Чи отримували ви вигоду від закриття кримінальних чи адміністративних справ?».

5.Скасування монополії на захист: Якщо Держава в особі поліції розбігається, вона втрачає моральне право забороняти Громадянам мати зброю для самозахисту. Прийняття Закону про зброю — це не забаганка, це засіб виживання нації, яку власна поліція залишила напризволяще.

Отже: Ми не можемо перемогти зовнішнього ворога, поки внутрішній ворог — у кабінетах із Тризубами — п’є нашу кров через хабарі та байдужість. Або ми очистимо систему зараз, або вона поховає нас під купами своїх нікчемних відписок! Це питання виживання. Час лагідних реформ минув. Настав час розплати!

СЛАВА УКРАЇНІ!

МИ – ВОЇНИ ДОБРА!

