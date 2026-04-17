Українці, Христос Воскрес! Сьогодні це не просто релігійне вітання, це маніфест нашої незламності!

Українці, Христос Воскрес! Ці два слова сьогодні звучать для нас не просто як релігійне вітання, а як маніфест нашої незламності, як обітниця того, що життя обов’язково переможе смерть, а Світло — найглибшу темряву. Цьогорічний Великдень для кожного Українця має особливий присмак — полину та весняного меду, тривожного неба та щирої надії.

Світло, що сильніше за темряву.

Сьогодні наші молитви особливі. Вони не в книжках, вони — у самому серці. Ми просимо не лише за себе, а за кожного, хто зараз тримає небо над нами, і за кожного, хто чекає на рідне: «Я вдома»!

Наші найтепліші побажання для Вас:

– Для тих, хто на передовій: нехай ангел-охоронець закриває Вас своїми крилами від кожної кулі, а Віра в Перемогу дає сили там, де людські ресурси вичерпуються. Ви — наші Воїни Світла, і нехай Господь береже кожен ваш крок!

– Для тих, хто далеко від дому: нехай тепло рідної Землі зігріває Вас крізь кілометри. Пам’ятайте, що Українське небо — одне на всіх, і де б Ви не були, Ви — частина великої, непереможної родини!

– Для кожної української оселі: нехай на Вашому столі пахне духмяна паска, а в душі запанує той омріяний спокій. Нехай за столом не буде порожніх місць, а якщо вони є — нехай пам’ять про тих, хто пішов у засвіти, буде світлою і надає сили жити далі!

МИ – ВОЇНИ ДОБРА!

