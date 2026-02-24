Суперкардіоїдний конденсаторний мікрофон з кронштейном та кнопкою вимкнення звуку, набір для стрімінгу Plug та Play, сумісний з ПК, регулювання гучності/підсилення, моніторинг міксу, для ігор, подкастів, запису (USB)

Опис товару:

Режим живлення: USB

Тип роз’єму: USB Type-C

Тип продукту: Мікрофонна система

Особливості: Регулювання гучності, Функція відключення звуку

Рекомендоване використання: Ігри, Спів, Відеоконференція, Потокове передавання

Основний матеріал: АБС

Колір: чорний



➡️Артикул: 02240226

