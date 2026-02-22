Портативний цифровий мультиметр з підсвічуванням, висока точність, розумна модель для електриків та домашнього використання

Опис:

Режим живлення: Працює від батареї



🌟Ціна сьогодні всього: лише 6$ (знижка: -53%)

➡️Артикул: 01220226

🎉 Замовити Портативний цифровий мультиметр з підсвічуванням





✅ cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації



➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:

@kupuicom

@kupuinet

@carsuacom



Джерело: Купуй!