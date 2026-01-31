Розумне кільце з дистанційним керуванням сторінок та зйомкою фото і відео. Багатофункціональне магнітне кільце для зарядки, для підрахунку кількості кроків, отримання сповіщень про повідомлення, моніторингу сну, водостійкість IP68, акумуляторна батарея

Опис товару:

Властивості батареї: Акумулятор

бездротова власність

Бездротова версія: 5.2

Рівень водонепроникності: IP68

Ємність акумулятора: 18MAh



Ціна сьогодні всього: лише 39$ (знижка: -51%)

➡️Артикул: 02310126

