Високоточний інфрачервоний термометр з температурним діапазоном від -50℃ до 600℃ (-58℉ до 1112℉). Він має регульовані налаштування випромінювання, сигнали високої та низької температури, а також цифровий дисплей, що робить його ідеальним для приготування їжі, дослідження автодвигуна та інше
Опис товару:
Режим живлення: Працює від батареї
Mатеріал: АБС смола
Зовнішній матеріал: пластик
Тип дисплея: рідкокристалічний
Точність вимірювання: 0,1
потужність лазера: ~0,4 мВт
