Як цинічна жадібність аптек калічить захисників України

Злочин на болю: Як цинічна жадібність аптек калічить наших захисників.
Це не просто порушення правил, це злочин проти людяності, що відбувається на тлі війни та гострої потреби. Це цинічний бізнес на чужому горі, де гідність і життя захисників України розмінюються на надприбутки від нелегального збуту.
Чому відмовляють тим, хто має право?
Тяжко поранені ветерани, онкохворі та інші пацієнти, які страждають від нестерпного болю, мають на руках офіційний рецепт на життєво необхідні сильнодіючі знеболюючі. Це документ, що гарантує їм право на полегшення.
Однак, коли пацієнт із тремтячим голосом подає цей рецепт, він часто чує байдуже: “Немає в наявності” або “Закінчилося”.
Реальність же інша: ці препарати – зокрема опіоїдні анальгетики, які підлягають суворому обліку, – є. Але вони притримані для чорного ринку.
Бізнес на залежності: Біль ветерана vs Гаманець наркомана.
Схема роботи цинічна до огиди:
”Відмова” законному пацієнту: Аптека відмовляє особі з рецептом, щоб зберегти дефіцитний товар.
Продаж без рецепта: Той самий препарат нелегально продається особам із залежністю – без жодного рецепта, часто в обхід касового апарату.
Надприбуток: Ціна для наркоспоживачів є значно вищою за встановлену державою чи ринком, оскільки вони готові платити будь-яку суму за “дозу”.
Таким чином, деякі недобросовісні фармацевтичні установи перетворюються на дилерські точки, а біль ветерана стає їхньою валютою.
Наслідки: Зрада на рівному місці
Страждання та зневіра: Для тяжко хворої людини, зокрема ветерана після важкого поранення, відмова у знеболюванні – це фізична мука і психологічний удар. Це відчуття зради державою, яку вони захищали.
Загроза самолікування: У відчаї пацієнти змушені шукати інші, часто менш ефективні або небезпечні способи знеболення, або, що найгірше, потрапляють у залежність від тіньового ринку.
Сприяння наркоманії: Аптека, що продає препарати без рецепта, прямо підтримує та розширює наркозалежність у суспільстві.
Зброя проти безсовісності: Що робити?
Ця ситуація потребує негайного розголосу та жорсткої реакції контролюючих органів:
Фіксація порушення: Пацієнти та їхні родичі мають фіксувати факт відмови (записувати розмову, просити письмову відмову, фотографувати порожні полиці, якщо ліки є на сайті).
Звернення до контролюючих органів: Необхідно терміново повідомляти про такі випадки до:
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба).
Національної служби здоров’я України (НСЗУ) – якщо ліки за програмою реімбурсації.
Міністерства у справах ветеранів (якщо це стосується захисника/захисниці).
Поліції (якщо є підозра на нелегальний обіг).
Жорсткі санкції: Ліцензії аптек, спійманих на цій схемі, мають бути негайно анульовані, а до їхніх власників та працівників застосовані кримінальні покарання.
Не можна допустити, щоб на крові наших героїв і нестерпному болю тяжко хворих будувався цинічний кримінальний бізнес! Це питання не лише закону, це питання нашої національної гідності та солідарності.
