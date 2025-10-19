Корупція у Тернопільському об’єднаному міському ТЦК і СП

Системна загроза: корупція у #Тернопільському #об’єднаному #міському #ТЦК як виклик #національній #обороні та соціальній справедливості. ​

В умовах повномасштабної #війни, коли кожен #громадянин, здається, має усвідомлювати свою відповідальність за долю країни, #Територіальні #центри #комплектування та #соціальної #підтримки (ТЦК) мали б стати символом організованості та справедливості мобілізаційного процесу.

Натомість, завдяки регулярним медійним повідомленням та резонансним розслідуванням, вони перетворилися на осередок глибокої суспільної недовіри та системної корупції. Це явище є не просто порушенням закону, а прямою загрозою національній безпеці та моральному духу нації.

​Корупційний баланс: здорових «відмазати», хворих — мобілізувати

​Критичний аналіз зловживань у системі #Тернопільського #об’єднаного #міського ТЦК виявляє двосторонню, цинічну схему, яка підриває боєздатність країни. ​

По-перше, торгівля «звільненням» від мобілізації (8’500$-10’000$). Йдеться про численні звинувачення, що посадові особи ТЦК використовують своє службове становище для надання незаконних «послуг» – оформлення #фіктивних довідок про #непридатність, виключення з #військового #обліку чи сприяння незаконному #перетину #кордону. Об’єктом цього тіньового ринку є, як правило, молоді, здорові та платоспроможні чоловіки.

Результат цієї схеми катастрофічний: найцінніший мобілізаційний ресурс, здатний ефективно воювати, залишається в тилу, а корупціонери отримують величезні хабарі.

По-друге, неправомірна мобілізація непідготовлених. Як зворотний бік медалі, ця корупційна «діра» призводить до компенсаторних, але неправомірних дій. Для виконання планів мобілізації, #чиновники Тернопільського об’єднаного міського ТЦК, замість чесної роботи, вдаються до тиску на найменш захищені та юридично менш обізнані категорії громадян. Це стосується чоловіків віком близько шістдесяти років або тих, хто має значні проблеми зі здоров’ям, які очевидно унеможливлюють їхню ефективну участь у бойових діях. Подібні дії не лише не зміцнюють армію, але й призводять до деморалізації, створюючи враження, що держава готова пожертвувати своїми хворими та літніми громадянами, аби прикрити власні корупційні провали.

​Економіка зловживань: Розкіш на тлі війни. ​Фінансовий аспект цієї корупції є найбільш обурливим. #Хабарі, що сягають десятків тисяч доларів за одну «послугу», формують величезні, непропорційні до офіційних зарплат, тіньові капітали.

​Наслідки цих незаконних накопичень неодноразово ставали предметом гучних розслідувань: керівники ТЦК стають власниками елітних #автомобілів, #особняків та #квартир у престижних районах. Це не просто порушення закону – це демонстрація цинізму та морального банкрутства посадових осіб, які збагачуються на війні та крові. У той час, коли країна збирає донати на дрони та елементарне спорядження для бійців на передовій, ті, хто відповідає за мобілізацію, будують собі розкішне життя. Це підриває довіру не лише до окремих ТЦК, а й до державних інституцій загалом.

​Шляхи подолання: Неминучість #покарання та #прозорість

​Поки суспільство бачить, що корупція у ТЦК залишається без невідворотного та жорсткого покарання, довіра до мобілізаційного процесу буде падати.

Для подолання цієї системної загрози потрібні кардинальні кроки:

​Повна прозорість та #цифровізація: Впровадження #електронних #реєстрів та єдиних систем, які мінімізують людський фактор у прийнятті рішень щодо придатності та відстрочки. Це має зробити неможливим видачу фальшивих довідок та маніпуляції з даними.​

Жорсткий #фінансовий #контроль: Негайний аудит майна та доходів керівного складу Тернопільського об’єднаного міського ТЦК та їхніх родин із застосуванням механізмів незаконного збагачення.​

Невідворотність покарання: #Судові #вироки для #корупціонерів мають бути максимально суворими та публічними, незалежно від їхнього рангу чи зв’язків. Це єдиний спосіб відновити принцип справедливості.

​Корупція у Тернопільському об’єднаному міському ТЦК — це не просто кримінальний злочин, це удар у спину військовим, які щодня ризикують життям на фронті. Держава зобов’язана негайно очистити цю критично важливу сферу, оскільки без справедливої та чесної мобілізації неможливо забезпечити ефективну обороноздатність і зберегти моральний стержень нації.

СЛАВА УКРАЇНІ!



Воїни Добра

